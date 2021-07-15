В Персидском заливе загорелось иракское судно, девять человек погибли - портал

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракское нефтесервисное судно загорелось в среду в Персидском заливе. Как сообщил местный информационный портал "Багдад аль-Яум", в результате пожара все девять членов экипажа погибли.



"Иракское судно загорелось в Персидском заливе, в результате чего все члены экипажа погибли. О причинах произошедшего пока ничего не известно", - приводит портал слова представителя государственной компании по управлению иракскими портами.



В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося.



