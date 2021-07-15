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Впервые в истории Сомали кандидатом на пост президента страны стала женщина

18:30 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина стала кандидатом на пост президента Сомали впервые в истории страны. Как сообщил в среду портал "Губджуг ньюс", Фавзия Хаджи Адам официально зарегистрировала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 10 октября этого года.

Адам, которая баллотируется от Национальной партии развития, - не новичок в политике. В 2012-2014 годах она занимала посты заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

Главные темы ее предвыборной кампании - борьба с коррупцией и поощрение инвестиций в предпринимательство. По словам Адам, Сомали богата природными ресурсами, сами сомалийцы славятся предпринимательскими навыками, но стране не хватает должного руководства для процветания. "Наши люди известны своей энергичностью, стойкостью и творческим подходом к предпринимательству , - говорит она. - Если их поощрять, страна наверняка будет быстро развиваться и привлечет инвестиции".

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