Из-за введения санитарных пропусков для посещения кафе во Франции начались протесты
19:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, протестующие вышли на улицы с плакатами, критикующими меры правительства. Они скандировали: "Свободу!", на транспарантах было написано: "Как далеко вы еще зайдете?". Несколько сотен человек под лозунгами: "Нет - санитарному пропуску!" участвовало в спонтанной манифестации в Бордо и Анси.
Спонтанная акция протеста против введения санитарных пропусков возникла и в Париже. После стычки с правоохранительными органами, применившими слезоточивый газ, демонстранты разошлись.
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