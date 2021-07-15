Из-за введения санитарных пропусков для посещения кафе во Франции начались протесты

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов прошли в среду сразу в нескольких городах Франции. Как сообщил портал "Прованс", в Марселе манифестация собрала около 500 человек.



По его данным, протестующие вышли на улицы с плакатами, критикующими меры правительства. Они скандировали: "Свободу!", на транспарантах было написано: "Как далеко вы еще зайдете?". Несколько сотен человек под лозунгами: "Нет - санитарному пропуску!" участвовало в спонтанной манифестации в Бордо и Анси.



Спонтанная акция протеста против введения санитарных пропусков возникла и в Париже. После стычки с правоохранительными органами, применившими слезоточивый газ, демонстранты разошлись.



