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При возвращении в РФ фигуранты "лондонского списка" не будут заключены под стражу - Титов

19:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фигуранты "лондонского списка" смогут вернуться в РФ, не опасаясь ареста. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова по итогам его встречи с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

"Бизнес-омбудсмен отметил, что в ходе встречи была выстроена детальная конструкция взаимодействия, затрагивающая множество аспектов. Один из них - работа в рамках возвращения в Россию из-за рубежа предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и объявленных в международный розыск ("лондонский список"). По словам Игоря Краснова, в случае возвращения предпринимателей на территорию Российской Федерации отпадет необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь от возвращающихся предпринимателей требуется, в соответствии с законом, не уклоняться от участия в следственных действиях и суде. Такая практика была и ранее", - сказали в пресс-службе.

Титов ранее в докладе президенту РФ сообщил, что решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из "лондонского списка" из-за отсутствия гарантий от Генпрокуратуры о неотправлении их в СИЗО.

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