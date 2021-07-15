При возвращении в РФ фигуранты "лондонского списка" не будут заключены под стражу - Титов
19:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Бизнес-омбудсмен отметил, что в ходе встречи была выстроена детальная конструкция взаимодействия, затрагивающая множество аспектов. Один из них - работа в рамках возвращения в Россию из-за рубежа предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием и объявленных в международный розыск ("лондонский список"). По словам Игоря Краснова, в случае возвращения предпринимателей на территорию Российской Федерации отпадет необходимость в применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь от возвращающихся предпринимателей требуется, в соответствии с законом, не уклоняться от участия в следственных действиях и суде. Такая практика была и ранее", - сказали в пресс-службе.
Титов ранее в докладе президенту РФ сообщил, что решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из "лондонского списка" из-за отсутствия гарантий от Генпрокуратуры о неотправлении их в СИЗО.
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