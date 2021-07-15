Не привившихся за 3 дня туристов не будут выселять из гостиниц и отелей на Кубани
20:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") - прим. ТАСС). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении штаба в ответ на вопрос, приведет ли к выселению несоблюдение гостем добровольно подписанного согласия на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения.
Все действующие ограничения при размещении в отелях и гостиницах распространяются и на территорию Сириуса. ПЦР- тесты можно сдать в любой лаборатории уже по приезде в регион, минимальное время готовности анализа составляет 6 часов, но заселение возможно только после получения отрицательного результата.
НОВОСТИ
- 13:32 15.07.2021
- Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
- 13:20 15.07.2021
- "Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
- 13:02 15.07.2021
- Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
- 13:00 15.07.2021
- Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
- 12:47 15.07.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
- 12:32 15.07.2021
- Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
- 12:27 15.07.2021
- Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
- 12:20 15.07.2021
- В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
- 12:15 15.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать