0
0
751
НОВОСТИ

Не привившихся за 3 дня туристов не будут выселять из гостиниц и отелей на Кубани

20:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гостиницы и отели на Кубани не уполномочены выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса при заселении, но не привившихся в трехдневный срок. Таким гостям может грозить штраф, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Краснодарского края.

"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") - прим. ТАСС). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении штаба в ответ на вопрос, приведет ли к выселению несоблюдение гостем добровольно подписанного согласия на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения.

Все действующие ограничения при размещении в отелях и гостиницах распространяются и на территорию Сириуса. ПЦР- тесты можно сдать в любой лаборатории уже по приезде в регион, минимальное время готовности анализа составляет 6 часов, но заселение возможно только после получения отрицательного результата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
54
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
85
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
85
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
111
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
93
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
111
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
157
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
151
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
164
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
165

Возврат к списку