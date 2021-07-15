Не привившихся за 3 дня туристов не будут выселять из гостиниц и отелей на Кубани

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гостиницы и отели на Кубани не уполномочены выселять туристов, подписавших добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса при заселении, но не привившихся в трехдневный срок. Таким гостям может грозить штраф, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Краснодарского края.



"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") - прим. ТАСС). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении штаба в ответ на вопрос, приведет ли к выселению несоблюдение гостем добровольно подписанного согласия на вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после заселения.



Все действующие ограничения при размещении в отелях и гостиницах распространяются и на территорию Сириуса. ПЦР- тесты можно сдать в любой лаборатории уже по приезде в регион, минимальное время готовности анализа составляет 6 часов, но заселение возможно только после получения отрицательного результата.



