По закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма лидером является Украина

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, в 2021 году является Украина - туда поставляют почти 40% экспортных товаров, сообщается в среду на сайте Совета министров Республики Крым.



"В январе - мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)", - говорится в сообщении.



Уточняется, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США.



