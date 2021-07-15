0
0
739
НОВОСТИ

Из-за протестов США намерены скорректировать политику в отношении Кубы - Белый дом

21:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями, пересмотр подхода продолжается. Об этом заявила в среду на брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы по-прежнему проводим обзор политики в отношении Кубы <...> о влиянии на политическое и экономическое благосостояние кубинцев. <...> Нет никаких сомнений, что протесты и события последних дней являются значительными, - сказала она. - Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать. Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим".

"Мы не намерены торопиться. Мы должны посмотреть на происходящее с учетом комплексного подхода", - отметила Псаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
54
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
85
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
85
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
111
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
93
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
111
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
157
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
151
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
164
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
165

Возврат к списку