Из-за протестов США намерены скорректировать политику в отношении Кубы - Белый дом

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями, пересмотр подхода продолжается. Об этом заявила в среду на брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.



"Я могу подтвердить, что мы по-прежнему проводим обзор политики в отношении Кубы <...> о влиянии на политическое и экономическое благосостояние кубинцев. <...> Нет никаких сомнений, что протесты и события последних дней являются значительными, - сказала она. - Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать. Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим".



"Мы не намерены торопиться. Мы должны посмотреть на происходящее с учетом комплексного подхода", - отметила Псаки.



