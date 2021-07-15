Из-за протестов США намерены скорректировать политику в отношении Кубы - Белый дом
21:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я могу подтвердить, что мы по-прежнему проводим обзор политики в отношении Кубы <...> о влиянии на политическое и экономическое благосостояние кубинцев. <...> Нет никаких сомнений, что протесты и события последних дней являются значительными, - сказала она. - Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать. Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим".
"Мы не намерены торопиться. Мы должны посмотреть на происходящее с учетом комплексного подхода", - отметила Псаки.
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