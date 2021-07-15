В столице Казахстана уже в пятый раз с конца июня ужесточают карантинные меры
22:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Жителям и гостям города Нур-Султан [необходимо] строго соблюдать следующие требования: запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, а также запрет на организацию и проведение митингов, шествий, сходов и другое", - говорится в документе. В нем также предписывается не посещать развлекательные объекты, чья деятельность не возобновлена или запрещена.
Кроме того, при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков. Спортивные тренировки на открытом воздухе разрешаются в индивидуальном порядке и группами лиц не более пяти человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.
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