Глава ВОЗ заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире

09:00 Источник: РБК

В мире начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он пояснил, что после прошлого всплеска заболеваемости COVID-19 в мире усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты и случаи заболевания и смертность стали снижаться.

«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны [пандемии]», — констатировал он.

Число случаев заболевания во всем мире растет четвертую неделю подряд, также снова растет число смертей от заражения коронавирусом, уточнил глава ВОЗ. Основным драйвером роста Гебрейесус назвал распространение дельта-штамма коронавируса (индийский вариант). РБК