Мэр Майами призвал США вмешаться в ситуацию на Кубе, в т. ч. рассмотреть вариант авиаударов

09:20 Источник: РБК

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал США вмешаться в ситуацию на Кубе. В качестве одного из возможных способов интервенции американские власти могли бы рассмотреть нанесение авиаударов, заявил он в эфире Fox News.

«Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций», — ответил Суарес на вопрос о возможных авиаударах США по Кубе. РБК