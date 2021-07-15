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Около 6 млн россиян могут болеть гепатитом С - главный инфекционист Минздрава

09:32 15.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Почти 6 млн россиян могут болеть гепатитом С – такова оценка главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чулкова. В прошлом году количество выявленных случаев упало, но, по мнению эксперта, связано это не с реальным улучшением ситуации, а с тем, что все здравоохранение переключилось на коронавирус. Заражение им, кстати, на тяжесть течения гепатита C по данным Чулкова не влияет.

Чулков напомнил, что примерно в каждом пятом случае эта болезнь проходит сама собой, но у остальных острый гепатит С переходит в хроническую форму, и в течение 10-20 лет может привести к циррозу и раку печени.

Передается гепатит С исключительно через кровь. В отличие от гепатитов А и В, от него пока не существует прививок. Хронический гепатит С излечим, но стоимость лицензионных препаратов крайне высока и редко покрывается за счет ОМС, а дженерики в России не зарегистрированы. Эхо Москвы

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