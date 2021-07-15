Военные США боялись захвата власти Трампом - WP

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в последние месяцы президентства республиканца Дональда Трампа всерьез опасался попытки удержания им власти в стране насильственным путем и сравнивал ситуацию с поджогом Рейхстага в 1933 году, который способствовал приходу к власти нацистов в Германии. Это утверждает в среду газета The Washington Post, журналисты которой подготовили к изданию книгу о последнем годе президентства Трампа, основанную на интервью со 140 участниками событий, в том числе представителями вашингтонской администрации высокого ранга.

Согласно этим данным, Милли опасался, что Трамп после поражения на выборах может попытаться задействовать военных, чтобы остаться у власти. По утверждению издания, он начал в неофициальном порядке договариваться с другими американскими военачальниками о том, как им действовать в случае такого развития ситуации, чтобы заблокировать распоряжение Трампа о задействовании военной силы. "Это такой же момент, как в свое время с Рейхстагом", - приводит WP слова Милли, которые он, согласно этим данным, адресовал своим помощникам.

По утверждению издания, Милли неоднократно в эти месяцы в своих беседах делал отсылки к событиям в Германии в 30-е годы XX века. Так, после одного из брифингов, на котором обсуждался предстоящий марш сторонников Трампа, которые намеревались протестовать против объявленных результатов выборов, глава КНШ якобы заявил, что опасается появления американского аналога "коричневорубашечников на улицах".