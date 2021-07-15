Правила отстранения непривитых сотрудников уточнили в Роструде
10:05 15.07.2021 Источник: Известия
Вернуться на работу непривитые смогут после вакцинации либо по окончании пандемии, следует из документа. К 15 июля московские рестораны в целом успели провести прививочную кампанию и достичь показателя 60% получивших хотя бы первую дозу препарата, а в ритейле дела обстоят сложнее.
Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы, в случае если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты, считают в службе. В письме также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В ст. 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.
Один из таких случаев — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», уверены в Роструде.
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