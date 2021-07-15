Посадка самолета ВС США на Тайване была рискованной провокацией - Минобороны КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны КНР выразило глубокую озабоченность в связи с посадкой военно- транспортного самолета США на Тайване и призвало США прекратить подобные "рискованные провокации". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая старшего полковника У Цяня.

"15 июля некоторые СМИ сообщили о том, что транспортный самолет вооруженных сил США совершил посадку на Тайване. Мы выражаем в связи с этим серьезную озабоченность", - отметил он.

"Со всей серьезностью призываем США перестать играть с огнем и прекратить рискованные провокации", - подчеркивается в заявлении ведомства.