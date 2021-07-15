Рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли в четверг большинством голосов на пленарном заседании, которое транслировал телеканал "Рада".

Во вторник Аваков сообщил, что написал заявление об отставке после более чем семи лет пребывания на посту главы МВД.