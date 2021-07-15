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НОВОСТИ

Рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

11:05 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли в четверг большинством голосов на пленарном заседании, которое транслировал телеканал "Рада".

Во вторник Аваков сообщил, что написал заявление об отставке после более чем семи лет пребывания на посту главы МВД.

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