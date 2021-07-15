Прокурору по делу Соболь о нарушении санитарных норм предоставили госзащиту - адвокат
11:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представителю прокуратуры, который поддерживает обвинение по делу активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, предоставлена госзащита. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемой Владимир Воронин.
"Государственный обвинитель по делу Любови Соболь сменился. Новому предоставлена госзащита, его сопровождает множество охранников", - заявил он.
Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО- иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство.
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.
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