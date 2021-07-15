0
0
230
НОВОСТИ

Прокурору по делу Соболь о нарушении санитарных норм предоставили госзащиту - адвокат

11:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представителю прокуратуры, который поддерживает обвинение по делу активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, предоставлена госзащита. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемой Владимир Воронин.

"Государственный обвинитель по делу Любови Соболь сменился. Новому предоставлена госзащита, его сопровождает множество охранников", - заявил он.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО- иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
54
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
85
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
85
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
111
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
93
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
111
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
157
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
151
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
164
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
165

Возврат к списку