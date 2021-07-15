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В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд

12:20 15.07.2021 Источник: Интерфакс

Очередной суточный максимум обновлен в Петербурге накануне, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"15 июля (...) столбики термометров на метеостанции города поднялись до отметки плюс 32,8 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего достижения, принадлежавшего 2010 году", - написал Леус в соцсети.

Таким образом погода в северной столице установила третий рекорд в июле и восьмой с начала лета.

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