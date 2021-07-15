В Москве выявили 5 237 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 237 против 3 966 днем ранее, до 1 448 835. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,36%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 101 против 109 днем ранее, до 24 068, следует из сообщения штаба.