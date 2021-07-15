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НОВОСТИ

Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

13:02 15.07.2021

Андрей Поплавский, главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ), сообщил журналистам, что клуб «Cinema Bar Хауз» на ул. Бутырская в связи с нарушением противоковидных мер может быть закрыт на 90 суток.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в заведении «Cinema Bar Хауз», расположенном по адресу ул. Бутырская, д. 46, стр. 1, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. Нарушен запрет на посещение гражданами танцполов. При этом предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась. В заведении проходила вечеринка Melonspacex», - информирует Поплавский.

Штраф за перечисленные нарушения - от 300 тысяч рублей, если будут выявлены случаи причинения вреда здоровью граждан, то штраф может составить до 1 млн руб. с приостановлением деятельности до 90 суток.

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