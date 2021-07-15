Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
13:00 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парк региональных самолетов в РФ весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф.
"Действительно, здесь, есть правда, Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.
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