Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парк региональных самолетов в РФ весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф.

"Действительно, здесь, есть правда, Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.