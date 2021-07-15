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"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида

13:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой из-за пандемии ввести на две недели режим нерабочих дней и принять ряд мер поддержки экономики и граждан. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе "Яблока".

"Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю)", - говорится в сообщении.

Как пояснил Рыбаков, Россия вышла на третье место в мире (после Индии и Индонезии) по числу регистрируемых в день смертей из-за коронавируса. Кроме того, полагает политик, вакцинация в стране идет "существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран". Он выразил уверенность в том, что "никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".

Председатель "Яблока" в письме предложил компенсировать работодателям расходыпо заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а всем сотрудникам"вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы".

Кроме того, полагает он, необходимо "принять отдельные программы помощи для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства". Рыбаков считает, что данные программы, помимо расходов по заработной плате, "должны полностью покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщала, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения сегодня нет. По ее словам, такой необходимости точно не будет, если все привьются от коронавируса.

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