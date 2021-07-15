Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение пяти автомобилей произошло в Саратовской области, погибли четыре человека, пострадали еще 11, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в четверг.

"Проводится доследственная проверка по факту дорожно- транспортного происшествия, в результате которого погиб годовалый ребенок и трое взрослых. [Произошло] столкновение пяти автомобилей, пострадали 11 человек", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что 10 пострадавших, включая шестерых детей, были госпитализированы.