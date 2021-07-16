Военные в 2021 году стали чаще нарушать уставные правила взаимоотношений - СК

14:00 Источник: Интерфакс

Военные следователи фиксируют рост количества преступлений в сфере военной службы в 2021 году, однако факты уклонения от исполнения воинской обязанности фиксируются реже.

"В сфере военной службы повысилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе самовольное оставление части или места службы, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ, распространённого по итогам коллегии ведомства.

"В то же время отмечается сокращение преступных деяний, связанных с уклонением от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом, а также преступлений против порядка подчиненности", - констатируется в сообщении.

С каждым годом число военнослужащих, скрывающихся от следствия и суда, сокращается, фиксируют следователи.

"Так, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых были 5343 военнослужащих, то в настоящее время их число уменьшилось до 963", - говорится в сообщении.

В первом полугодии текущего года отмечается рост зарегистрированных преступлений на 13%, в том числе преступлений, совершенных группой лиц (на 29,2%), грабежей (на 35,5%) и случаев вымогательства (на 35,4%). "Одновременно с этим снизилось количество преступлений против общественной безопасности (на 17,3%), в том числе связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на 5,9%)", - сообщает ГВСУ.