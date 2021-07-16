Более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату - Шадаев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 8 млн родителей оформили заявление на "школьную" выплату на более чем 11 млн детей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на заседании кабинета министров.

"На сегодня более 8 млн родителей в таком режиме уже оформили заявление на получение выплат на более чем 11 млн детей , это примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена", - отметил Шадаев.