Леса Амазонии выделяют больше углекислого газа, чем поглощают - исследование

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожары и незаконная вырубка экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии привели к тому, что биом выделяет больше углекислого газа, чем поглощает. К такому выводу пришла группа ученых под руководством сотрудника Национального института космических исследований (Inpe) Лусианы Ванни Гатти, сообщает в среду портал G1.

"Первая плохая новость заключается в том, что пожары и вырубка превратили Амазонию в источник выбросов углерода", - приводит портал ее слова. Однако помимо прямых выбросов, указывают ученые, есть и косвенные, связанные с последствиями связанного с этим уменьшения количества осадков и влияния этого на процесс фотосинтеза.

"Как мы выяснили, исчезновение лесов привело к уменьшению осадков в этих районах в первую очередь в сухой сезон (с августа по октябрь)", - продолжает она. Это в свою очередь привело к повышению температуры в среднем на 2 градуса в северо-восточной части биома и на 2,5 градуса на его юго-восточной границе, где находится так называемая "дуга обезлесения". В результате это привело к повышенному уровню выбросов углекислого газа по сравнению с нормой. Ученые подсчитали, что сейчас эти "легкие планеты" выделяют на 0,29 млрд тонн углерода в год больше, чем поглощают.

В ходе работы ученые получили и обработали 590 образцов воздуха, взятых в период с 2010 по 2018 годы в четырех различных точках Амазонии. Для их забора на различных высотах (от 300 м до 4 420 м над уровнем моря) использовались самолеты. "Мы сделали такой вывод потому, что в отличие от других ученых, которые измеряют количество углерода в стволах деревьев, мы измеряем количество углекислого газа в самой атмосфере. А его количество в воздухе является прямым следствием того, что сейчас происходит в Амазонии", - поясняет Гатти.

Подробно с результатами изысканий экологов и используемой ими новаторской методикой расчета можно ознакомиться в публикации в научном журнале "Нейчэ".

Влажные тропические леса Амазонии - самый крупный тропический лесной массив в мире, занимающий значительную часть территории нескольких стран южноамериканского континента. Площадь биома составляет 5,5 млн кв. км, из которых почти 4,2 млн кв. км принадлежат Бразилии. На бразильской территории произрастает 2,5 тыс. видов деревьев, что составляет около трети всего тропического леса в мире и 30 тыс. видов растений (из 100 тыс. видов на всем континенте). Число разновидностей птиц и млекопитающих региона составляет порядка 2 тыс.