Потребительские кредиты СберБанка стали более выгодными
14:20 15.07.2021
Сбер объявил снижение процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до 8,9% годовых.
Клиентам, получающим пенсии или зарплаты на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года, предлагаются выгоднейшие условия. Предложения улучшены для всех клиентов СберБанка, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 п.п.
Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.
В связи с повышением спроса на кредиты в сезон отпусков, согласно данным международной исследовательской компании Ipsos, СберБанк предлагает клиентам самые выгодные условия по самому востребованному займу в Российской Федерации. Кредит от СберБанка можно удобно оформить онлайн
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комментарии(1)
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Женя 17:09 15.07.2021
условия и права весьма приятные. если кто собирался в отпуск, но денежек не хватало, то сейчас удачное время.
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