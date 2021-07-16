Потребительские кредиты СберБанка стали более выгодными

14:20

Сбер объявил снижение процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до 8,9% годовых.

Клиентам, получающим пенсии или зарплаты на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года, предлагаются выгоднейшие условия. Предложения улучшены для всех клиентов СберБанка, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 п.п.

Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.

В связи с повышением спроса на кредиты в сезон отпусков, согласно данным международной исследовательской компании Ipsos, СберБанк предлагает клиентам самые выгодные условия по самому востребованному займу в Российской Федерации. Кредит от СберБанка можно удобно оформить онлайн