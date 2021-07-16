Прокуратура попросила приговорить Майкла Калви к 6 годам колонии условно

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гособвинение в четверг попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 6 годам колонии условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей, передает корр. ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде 6 лет колонии общего режима условно", - обратился к суду прокурор.