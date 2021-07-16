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США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций - МИД РФ

15:32 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся реализовать на Кубе сценарий цветной революции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит в четверг сайт российского дипведомства.

"Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но все в одном и том же преломлении - инспирировании цветных революций по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально- экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. Когда накапливается критическая масса, вся вина возлагается на национальное правительство. На него навешиваются ярлыки, всемерно дискредитируется его деятельность и тем самым ситуация подводится к слому", - отметила Захарова.

"Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе. Вопреки всем мерам по поддержанию экономики страны и оказанию помощи населению, предпринимаемым центральными кубинскими властями, именно они обвиняются Вашингтоном в сложившейся кризисной ситуации. Якобы сама Гавана отказывается принимать американскую помощь, не желает участвовать в международных механизмах распределения вакцин и проводит в целом антинародную политику", - добавила она.

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