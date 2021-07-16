Госдеп США предлагает до $10 млн за данные о хакерах под контролем иностранных властей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент готов предложить до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к выявлению лиц, замешанных в кибератаках против ключевой инфраструктуры США и действующих по указанию иностранных правительств. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном в четверг на сайте программы "Вознаграждение за справедливость" (Rewards for Justice).

"Программа Госдепартамента "Вознаграждение за справедливость" предлагает до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к идентификации и обнаружению места пребывания лиц, замешанных в преступной активности в киберпространстве, направленной против жизненно важной инфраструктуры США, и действующих по указанию или под контролем иностранных правительств", - отмечается в тексте.