Пограничники в Пакистане разогнали афганских беженцев, пытавшихся перейти границу

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники погранслужбы Пакистана разогнали толпу беженцев у КПП "Чаман" на границе с Афганистаном. Об этом в четверг сообщило агентство АФП (AFP) со ссылкой на местные власти.

По их информации, сотни беженцев пытались силой прорваться через КПП, чтобы покинуть территорию Афганистана. Для разгона людей был применен слезоточивый газ.

Днем ранее в афганском городе Веш боевики движения "Талибан" взяли под контроль основной КПП на границе с Пакистаном. В этой связи Исламабад принял решение закрыть погранпереход. Из-за этого большое число граждан Афганистана застряли на границе.

Как уточнила в четверг газета "Доон", пакистанские вооруженные силы, базирующиеся вдоль границы, приведены в состояние повышенной готовности, развернуты дополнительные войска в приграничных районах для предотвращения нежелательных инцидентов.

Согласно данным, опубликованным на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Пакистан на протяжении последних четырех десятилетий принял более 1,8 млн беженцев из Афганистана.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим радикальное движение "Талибан", по заявлению их представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.