ФСБ предотвратила теракт в местах массового скопления людей в Москве - спецслужба
17:25 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, задержав россиянина, планировавшего подрыв взрывного устройства в местах массового скопления людей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности на территории Москвы предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сообщили в ЦОС.
Сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике террориста компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи найдены инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. "Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело", - сообщили в ФСБ. Сейчас оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. В ФСБ не стали раскрывать личность задержанного в интересах следствия.
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