Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет после ковида

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.