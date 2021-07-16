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НОВОСТИ

Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет после ковида

18:00 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.

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