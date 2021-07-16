Тест на коронавирус участника Кубка мира по шахматам в Сочи дал положительный результат
19:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тест на коронавирус одного из участников Кубка мира по шахматам, который проходит в Сочи, дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Результат теста стал известен во время первой партии второго круга турнира. В соответствии с медицинским протоколом Кубка мира шахматисту было предложено немедленно покинуть игровую зону, ему было засчитано техническое поражение. Инфицированный гроссмейстер помещен на карантин.
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