Евросоюз встревожен осквернением флага сообщества в Тбилиси - заявление посольств
20:00 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз обеспокоен инцидентами с флагом ЕС, который дважды срывали и в результате сожгли противники ЛГБТ-сообщества в ходе митингов у здания парламента в Тбилиси 5-6 июля. Об этом говорится в опубликованном в четверг обращении аккредитованных в Грузии диппредставительств европейских стран.
"Осквернение флага Совета Европы / Евросоюза перед парламентом Грузии мы считаем тревожным. Этот флаг олицетворяет те фундаментальные ценности, на которых основаны Евросоюз и отношения Грузии и Евросоюза. Дважды нападение на флаг является прямой атакой на демократическое и проевропейское стремление Грузии", - говорится в обращении, которое составлено на имя премьер-министра Грузии, главы МИД, министра юстиции и главы МВД.
Сторонники традиционных ценностей совали флаг Евросоюза у здания парламента Грузии на проспекте Руставели 5 июля в ходе митинга против организации в Тбилиси марша ЛГБТ- сообщества. На следующий день активисты вновь пришли к зданию парламента, сорвали флаг и сожгли его. Позже новый флаг ЕС повесил на прежнее место спикер парламента Грузии Кахабер Кучава. Флаг ЕС размещен перед зданием парламента Грузии наряду с флагом самой республики, что символизирует стремление Грузии в ЕС и разделение европейских ценностей.
5 июля организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс- меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала более 20 человек.
Эти события вызвали широкий общественный резонанс. В Тбилиси прошла серия митингов с требованием отставки правительства. Их участники считают, что позиция премьер- министра Ираклия Гарибашвили, который назвал проведение марша ЛГБТ нецелесообразным, спровоцировала радикально настроенных сторонников традиционных ценностей на насильственные действия.
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