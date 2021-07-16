Мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае
20:40 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина напал с ножом на водителя и пассажиров междугородного автобуса Красноярск - Минусинск. Ранен водитель и двое пассажиров, сообщили журналистам в региональном главке МВД.
"По предварительным данным сегодня около 21:00 часов (17:00 мск) один из пассажиров автобуса, мужчина 1988 г. р., без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. Также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину 1992 г. р. и женщину 1980 г. р., после чего, по предварительным данным, нанес ножевое ранение самому себе", - сообщили в главке.
НОВОСТИ
- 22:40 15.07.2021
- Депутаты британского парламента призвали объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае
- 22:00 15.07.2021
- Страны Африки обратились к Всемирному банку с просьбой о $100 млрд на восстановление экономики - Reuters
- 21:27 15.07.2021
- Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
- 21:20 15.07.2021
- Путин предложил совместный с США сбор данных по климату с помощью спутников - Керри
- 20:00 15.07.2021
- Евросоюз встревожен осквернением флага сообщества в Тбилиси - заявление посольств
- 19:32 15.07.2021
- «Роснефть» выплатила дивиденды за 2020 год
- 19:20 15.07.2021
- Тест на коронавирус участника Кубка мира по шахматам в Сочи дал положительный результат
- 18:40 15.07.2021
- В России могут ввести регистрацию домашних животных
- 18:00 15.07.2021
- Основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет после ковида
- 17:58 15.07.2021
- Олег Леонов убежден, что нельзя лишать избирателей права наблюдать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать