Путин предложил совместный с США сбор данных по климату с помощью спутников - Керри
21:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Cпецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним предложил наладить российско- американское сотрудничество по сбору климатических данных с помощью спутников.
"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.
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