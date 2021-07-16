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Путин предложил совместный с США сбор данных по климату с помощью спутников - Керри

21:20 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Cпецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним предложил наладить российско- американское сотрудничество по сбору климатических данных с помощью спутников.

"У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве. К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов", - сказал Керри в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в четверг.

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