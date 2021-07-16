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НОВОСТИ

Страны Африки обратились к Всемирному банку с просьбой о $100 млрд на восстановление экономики - Reuters

22:00 15.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран Африки призвали в четверг международное сообщество предоставить государствам континента сумму в $100 млрд для восстановления их экономик после пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Рейтер с саммита входящей в группу Всемирного банка (ВБ) Международной ассоциации развития (МАР), который проходит в экономической столице Кот-д'Ивуара городе Абиджан.

"Я обращаюсь к нашим партнерам значительно увеличить свой вклад в борьбу с неравенством и помочь финансово наиболее экономически уязвимым странам", - заявил в своем выступлении президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Участники саммита, среди которых находились лидеры 11 африканских государств, приняли декларацию, где заявили о необходимости выделения МАР странам Африки $100 млрд в течение 2022 - 2025 годов.

В 2019 году МАР и беднейшие страны мира согласовали программу помощи на $82 млрд. Сейчас страны Африки обратились за дополнительной помощью.

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