Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса под Азовом задержан

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, которого подозревают в нападении на пассажиров автобуса под Азовом, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Подозреваемого задержали на кладбище города Азова", - сказал собеседник агентства.