Байден и Меркель заявили о разных позициях по «Северному потоку-2»
09:05 16.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о разных позициях по «Северному потоку-2» после переговоров в Вашингтоне. По словам Меркель, проект не отменяет транзита газа через Украину. В свою очередь, Байден выразил свои опасения по поводу проекта и, по его словам, обе стороны согласны с тем, что России нельзя позволять использовать энергетику для давления на соседние страны.
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