Байден и Меркель заявили о разных позициях по «Северному потоку-2»

09:05 Источник: Эхо Москвы

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о разных позициях по «Северному потоку-2» после переговоров в Вашингтоне. По словам Меркель, проект не отменяет транзита газа через Украину. В свою очередь, Байден выразил свои опасения по поводу проекта и, по его словам, обе стороны согласны с тем, что России нельзя позволять использовать энергетику для давления на соседние страны.

Строительство всего газопровода должно завершиться в августе. Эхо Москвы