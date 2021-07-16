Число жертв разрушительного наводнения в Германии увеличилось до 80 - Bild
09:32 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80. Об этом сообщила в пятницу газета Бильд" со ссылкой на полицию в Кобленце.
В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия от последствий разгула стихии погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - как минимум 50. "Мы опасаемся, что число [жертв] возрастет", - отметили в правоохранительных органах.
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