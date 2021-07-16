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Глава ВОЗ не исключил возможность утечки COVID-19 из лаборатории

10:05 16.07.2021 Источник: РБК

Пока преждевременно исключать версию, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет AP.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего очень важна, чтобы понять, связана ли пандемия каким-либо образом с лабораториями. «Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии», — отметил он, пояснив, что готовность к сотрудничеству Китая имеет здесь решающее значение.  РБК

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