Глава ВОЗ не исключил возможность утечки COVID-19 из лаборатории
10:05 16.07.2021 Источник: РБК
Пока преждевременно исключать версию, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет AP.
«Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул, что проверка произошедшего очень важна, чтобы понять, связана ли пандемия каким-либо образом с лабораториями. «Нам нужна информация, прямая информация о том, какова была ситуация в этой лаборатории до и в начале пандемии», — отметил он, пояснив, что готовность к сотрудничеству Китая имеет здесь решающее значение. РБК
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