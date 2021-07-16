США и Германия выступают против раздела мира на сферы влияния - декларация
10:20 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков. Об этом говорится в совместной декларации президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, подписанной в Вашингтоне в четверг. Текст декларации распространен Белым домом.
"Будучи странами, чья экономика зависит от свободного транзита товаров по всему миру, мы подтверждаем критическую важность свободы навигации и полетов, а также другого свободного использования моря в соответствии с международным правом. Достичь этого результата невозможно в мире, разделенном на сферы влияния, и мы будем противостоять попыткам их создания путем территориальной аннексии, установления контроля над цифровой инфраструктурой, транснациональных репрессий или использования энергетических потоков в качестве оружия", - говорится в декларации.
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