Цены на бананы в России установили пятилетний рекорд
10:32 16.07.2021 Источник: РБК
Цены на бананы в магазинах вернулись на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений, свидетельствуют данные Росстата. Резко дорожать бананы начали в феврале: тогда цена 1 кг выросла до 86,7 руб., что на 9% больше, чем в январе, и на 15% выше значений февраля 2020-го. Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года.
Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб. РБК
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