Светлана Разворотнева приняла участие в форуме защитников животных

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Фото Екатерины Бибиковой

В Москве состоялся форум «Как грамотно выстраивать сотрудничество общественных и правозащитных организаций с властью в области защиты прав животных»

Добровольцы, депутаты, представители бизнеса и общественности, а также сотрудники муниципальных и частных приютов собрались в офисе Цифрового делового пространства, чтобы обсудить вопросы в работе правозащитных организаций, и уделить внимание практике защиты прав животных, вместе с перспективами их развития.

Светлана Разворотнева, член Центрального Совета Всероссийского совета местного самоуправления, особо отметила, что с момента принятия Федерального Закона "Об ответственном обращении с животными" возросло количество выявленных фактов нарушения прав животных. Государственная дума готовит поправки в КоАП, которые помогут призвать к административной безответственных хозяев домашних питомцев.

“По данным Генеральной прокуратуры за 2020 год в России к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тыс. лиц и возбуждено всего 23 уголовных дела, хотя все мы знаем, что преступлений значительно больше. Реальные сроки за убийство и истязание животных получают единицы. Причин тому несколько: отсутствие информации о действующих нормах законодательства, страх людей заявить на преступников или отказ полиции возбуждать дело. С каждой из этих причин необходимо бороться”, — говорит Разворотнева.

Также были затронуты вопросы стерилизации домашних любимцев. По мнению общественницы необходимо утвердить льготную программу стерилизации на законодательном уровне, что позволит хозяевам не только нести ответственность за своих любимцев, но и заботиться о них без серьезных затрат.

Актриса и телеведущая Светлана Зейналова стала особым гостем форума.

“В этом мире животные и люди равны. То, что неприемлемо в отношении человека – убийство, насилие, заточение в неволе или скитания на улице - также недопустимы по отношению к ним. Мы очень разные, у нас разные профессии, разные взгляды на жизнь. Но именно защита прав животных – это то, что объединяет нас сегодня”, — считает актриса. “Жестокое обращение с животными недопустимо в современном обществе, в современной стране”, — говорит она.

Наталья Ермолаева, главный доброволец приюта для животных «Лохматые судьбы» рассказала о проблемах частных приютов.

“Частные приюты, частные ветеринарные клиники, благотворительные организации, фонды, вносят большой вклад в дело защиты братьев наших меньших. Такие организации, существующие на пожертвования, нуждаются в поддержке государства: льготах на коммунальные услуги, на оснащение, на лекарственные препараты. Очень нужны также взаимодействие с кинологическими и ветеринарными службами и информационная поддержка”, — поделилась она.

На форуме были приняты совместные решения и поставлены цели в области защиты прав животных, озвучены инициативы ввести дополнительные меры поддержки частных приютов со стороны государства, разработать проект бесплатной стерилизации животных, просветительская деятельность, касающаяся гуманного отношения к животным в детской и молодежной среде.