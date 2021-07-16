Срок действия российских паспортов, подлежащих замене, продлен до 90 дней
11:00 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене, сообщила пресс-служба кабинета министров в пятницу.
"Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен до 90 дней", - отметили в пресс-службе.
По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности. "Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств", - подчеркивают в правительстве.
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