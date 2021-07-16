Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли ДНР, сообщили в республике
11:05 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило четыре раза, - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 40 единиц".
Под огнем украинских силовиков оказались поселок шахты имени Гагарина в окрестностях Горловки, а также села Ленинское и Безыменное на юге республики. Для обстрелов украинская армия применяла минометы и гранатометы.
Кроме того, киевские силовики в нарушение дополнительных мер контроля и усиления перемирия проводили инженерные работы на своих позициях, сообщили в ДНР.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.
Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.
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