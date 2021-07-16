Делегация США посетила зону силовой операции в Донбассе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, исполняющим обязанности временно поверенного в делах США на Украине Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба штаба так называемой операции объединенных сил (ООС).

В ходе визита американские чиновники встретились с представителями украинского командования. "Во время брифинга временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент и командующий объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко обсудили текущую ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС, вопросы совместимости подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армий стран НАТО и внедрение стандартов НАТО в ВСУ", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в "Фейсбуке".

Стороны также обсудили эффективность применения украинской армией опыта, полученного на учениях по программе "Объединенная многонациональная учебная группа - Украина". Командование ООС поблагодарило американскую делегацию за материально-техническую помощь, которую США предоставляют с 2014 года. Джордж Кент со свей стороны заявил, что США продолжат предоставлять необходимую помощь, отметив, что США "постоянно и внимательно следят за ситуацией на востоке Украины".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.