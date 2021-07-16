Евгений Попов: Принятие Национального стандарта благополучия потребует около 3 тыс изменений в законы
11:45 16.07.2021
|Фото Марии Поповой
Евгений Попов убежден, что создание единой системы гарантий качества жизни для всех россиян в настоящее время особенно актуально.
«Эта система охватит все сферы жизнедеятельности человека – от уровня оплаты труда до условий проживания, которые существенно отличаются в зависимости от региона. Например, Москва – один из самых комфортных городов для жизни: более 24 тысяч благоустроенных дворов, где в шаговой доступности находятся более 26 тысяч детских, игровых и спортивных площадок. Многие регионы о таком могу только мечтать. Поэтому необходимо учитывать опыт столицы. Понимаю всю сложность этого проекта. Поэтому обратился за рекомендациями к Сергею Рябухину, который принимал участие в группе Дмитрия Козака по разработке «модельного бюджета», — рассказывает ведущий телепрограммы "60 минут".
Сергей Рябухин подчеркнул некоторые важные моменты в подготовке документа. “В частности, предстоит глубоко, комплексно проанализировать бюджеты всех уровней – от федерального до местного. Это позволит рассчитать, сколько средств из каждой казны может быть потрачено на реализацию отдельных задач стандарта. А также какая часть бюджетных обязательств может быть передана с одного уровня на другой, чтобы каждый субъект стал самодостаточным и смог выполнять полномочия по обеспечению граждан услугами высокого качества. Для этого потребуется разработать и утвердить через Правительство РФ реестр бюджетных обязательств на всех уровнях консолидированного бюджета страны с обоснованием расчетов ассигнований и учетом специфики каждого региона отдельно”.
Сенатор считает, что для успешной реализации проекта необходима согласованность действий всех организаций, принимающих участие в проекте.
Евгений Попов поддерживает эту точку зрения. «Создание Национального стандарта социального благополучия потребует эффективного взаимодействия многих министерств и ведомств. Предстоит сложнейшая задача: внести более 3 тысяч изменений в законы и подзаконные акты».
По мнению специалистов, реализация инициатив, заложенных в проект, действительно обеспечит высокий уровень соц. гарантий и улучшит качество жизни.
По мнению Сергея Рябухина, важно согласовать работу профильных комитетов и отраслевых министерств Госдумы. «Если этот симбиоз будет обеспечен, мы достигнем поставленной цели. Многие федеративные государства мира прошли этот путь. Задача очень сложная и интересная», — подчеркивает сенатор.
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