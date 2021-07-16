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НОВОСТИ

В России зарегистрировали 799 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию

12:00 16.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 932, до 5 300 908. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 868 человек.Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,49%, следует из данных штаба.

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