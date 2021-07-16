В Москве выявили 5 382 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 382 против 5 237 днем ранее, до 1 454 217. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,37%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 105 против 101 днем ранее, до 24 173, следует из сообщения штаба.